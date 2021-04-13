Гороскоп на 14 апреля: Овнам лучше отказаться от дальних поездок, события в личной жизни улучшат настроение Девам

Источник материала: ОНТ

Звёзды рекомендуют Овнам не вступать в споры. Сегодня вам лучше отказаться от дальних поездок. Внимание любимого человека вернёт вам вдохновение.

Тельцы не смогут диктовать свои условия партнёрам по бизнесу. Переговоры обернутся финансовым крахом. Перенесите встречу и подготовьте аргументы.

Близнецы будут планировать активные развлечения. Звёзды советуют переключить внимание на семейные дела. Лучшим вариантом для вас станет спокойная атмосфера.

У Раков на повестке дня финансовые расчёты. Вам необходимо приложить усилия и исключить дебаты с коллегами. Решайте вопросы спокойно и без эмоций.

Бороться с собственной неуверенностью будут Львы. Вам следует отбросить сомнения и руководствоваться логикой. Действуйте последовательно.

События в личной жизни улучшат настроение Девам. Вечером вам не избежать большой компании. Неожиданный визит нанесут родственники. Вам придётся проявить свой творческий потенциал.

Весам звёзды обещают отличный день. В деловой сфере всё сложится удачно. Будьте сегодня активными. Не забывайте о физической нагрузке. Она для вас источник позитива.

Скорпионам следует забыть о мелочах, которые вас тревожили. На время сократите круг общения. Это поможет стабилизировать ваше эмоциональное состояние.

Большое количество людей будут переносить с трудом Стрельцы. Не отступайте от намеченного плана. Не слушайте тех, кто будет отговаривать вас от принятия важного решения.

Козерогам захочется сделать всю работу очень быстро. Из-за скорости вы можете потерять качество и хорошее отношение людей. Удачными будут командировки и поездки.

Водолеям звёзды рекомендуют обдумывать свои слова, прежде чем вы их станете произносить. Не задевайте чьи-то чувства и не откровенничайте. Вечер в одиночестве восстановит силы.

У Рыб благоприятный день. Общение с родственниками, друзьями и любимыми оставит массу приятных впечатлений. Избегайте суеты и лишних хлопот.

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