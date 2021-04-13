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«Цмоки-Минск» проиграли матч в Единой лиге ВТБ

13.04.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Цмоки-Минск» проиграли матч в Единой лиге ВТБ

Одиннадцатое поражение подряд потерпели «Цмоки-Минск» в Единой Лиге ВТБ.

На площадке «Минск-арены» минчане принимали одного из лидеров лиги – краснодарский клуб «Локомотив-Кубань».

Поражение получилось разгромным – 75:101. Самым результативным игроком в составе «Цмоков» стал Крис Клайберн (он набрал 22 очка).

Отметим, что в этом сезоне минчане провели 21 матч и выиграли только два. Сейчас они на последнем месте в турнирной таблице.

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Теги: Минск
 
 
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Одиннадцатое поражение подряд потерпели «Цмоки-Минск» в Единой Лиге ВТБ. На площадке «Минск-арены» минчане принимали одного из лидеров лиги – краснодарский клуб...
 
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