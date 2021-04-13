Брэд Питт и не только. Кто из голливудских актёров начинал карьеру со стриптиза?

Источник материала: ОНТ

Путь к славе часто бывает нелёгок и тернист. Например, карьера многих знаменитых киноактёров начиналась с танцев. Обнаженных танцев. Собрали для вас подборку прославившихся голливудских звёзд, которые зарабатывали на стриптизе.

Брэд Питт.

Знаменитый красавчик Брэд Питт в колледже участвовал в стриптиз-группе «Обнаженные танцоры». Мальчики танцевали на девичниках и женских вечеринках. После этого Питт зарабатывал на жизнь в женской команде «жриц шеста». Он отвозил девушек на выступления и охранял их. После одна из участниц группы уговорила Питта записаться на курсы актерского мастерства.

«Когда какой-нибудь девчонке из нашей компании исполнялся 21 год, семеро парней, в том числе и Брэд, сажали ее на кресло и танцевали вокруг в одних наволочках на голове. Без одежды. Они так хохотали! Это было здорово!» — рассказал Студенческий друг Питта Томас Вилиан.



кадр из фильма «Тельма и Луиза»

Ченнинг Татум

Голливудский мачо не скрывает свой опыт работы в стриптизе. Причем он убежден, что это сильно помогло ему в актерском деле. Прессе даже удалось найти видео, на котором 18-летний Татум в золотых стрингах демонстрирует свою подкачанную фигуру на сцене клуба Male Encounter в штате Флорида.

«Я не могу вычеркнуть эту страницу из своей биографии. Просто тогда это была та дорога, по которой я должен был пройти. Я был молодым, глупым и хотел заработать денег. Конечно, можно работать по 10 часов в сутки за минимальную оплату, но мне не хотелось горбатиться», — заметил Татум.

Кстати, такой опыт тоже не прошел даром. Он пригодился во время съемок в фильмах «Супер Майк» и «Супер Майк XXL».



кадр из фильма «Супер Майк»

Хавьер Бардем

Испанский актёр родился в небогатой семье. Чтобы заработать в 18 лет, он начал выступать на женских вечеринках. Хавьер даже пробовал податься в профессиональные стриптизеры, где клуб искал мускулистых и привлекательных мужчин. На любительском конкурсе Хавьер начал двигаться и раздеваться под музыку. Номер продлился 10 минут и стал настоящим испытанием для Бардема, ведь в зале находились его мама и сестра. Он получил свои деньги, но больше танцевать не стал и задумался о карьере актера. Сейчас его танцами может наслаждаться только его супруга – Пенелопа Крус.

кадр из фильма «Ветчина, ветчина»

Крис Пратт

Крепкий и накачанный Крис тоже начинал зарабатывать деньги с девичников. Сейчас он продолжает сводить женщин с ума, но уже на огромных экранах и своей актерской игрой. По его словам, стеснения из-за того, что нужно обнажаться, парень не испытывал. Однако свои танцевальные способности Пратт очень иронично.

Однажды после того, как Пратт провалился на кастинге ночного клуба, он решил завязывать с этим делом и попробовать что-то другое. И не прогадал!



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