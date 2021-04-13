В Лиге Чемпионов сегодня определятся первые участники полуфинала

Источник материала: ОНТ

«Пари Сен Жермен» сыграет с действующим обладателем трофея – мюнхенской «Баварией».

Первый матч футболисты «Баварии» проиграли со счетом – 2:3 и теперь должны отыгрываться.

Также на поле выйдут «Челси» и «Порту». В первом матче четвертьфинала англичане победили со счетом – 2:0. Обе встречи начнутся в 22:00.

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