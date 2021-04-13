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В Лиге Чемпионов сегодня определятся первые участники полуфинала

13.04.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Лиге Чемпионов сегодня определятся первые участники полуфинала

«Пари Сен Жермен» сыграет с действующим обладателем трофея – мюнхенской «Баварией». 

Первый матч футболисты «Баварии» проиграли со счетом – 2:3 и теперь должны отыгрываться. 

Также на поле выйдут «Челси» и «Порту». В первом матче четвертьфинала англичане победили со счетом – 2:0. Обе встречи начнутся в 22:00.  

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«Пари Сен Жермен» сыграет с действующим обладателем трофея – мюнхенской «Баварией».  Первый матч футболисты «Баварии» проиграли со счетом – 2:3 и теперь должны...
 
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