|
В Лиге Чемпионов сегодня определятся первые участники полуфинала
Источник материала: ОНТ
«Пари Сен Жермен» сыграет с действующим обладателем трофея – мюнхенской «Баварией».
Первый матч футболисты «Баварии» проиграли со счетом – 2:3 и теперь должны отыгрываться.
Также на поле выйдут «Челси» и «Порту». В первом матче четвертьфинала англичане победили со счетом – 2:0. Обе встречи начнутся в 22:00.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Пари Сен Жермен» сыграет с действующим обладателем трофея – мюнхенской «Баварией». Первый матч футболисты «Баварии» проиграли со счетом – 2:3 и теперь должны...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)