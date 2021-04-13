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Умер солист золотого состава «Песняров» Леонид Борткевич
Источник материала: ОНТ
Ушел из жизни заслуженный артист Беларуси Леонид Борткевич. Эстрадному исполнителю был 71 год,
В 1973 году Леонид Борткевич стал лауреатом I премии Всесоюзного конкурса советской песни и лауреатом международных фестивалей и конкурсов.
Заслуженный артист Беларуси был руководителем собственного ансамбля «Песняры» с августа 2003 по ноябрь 2008 года и с февраля 2009 года.
ФОТО: БЕЛТА
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Ушел из жизни заслуженный артист Беларуси Леонид Борткевич. Эстрадному исполнителю был 71 год, пишет БЕЛТА. В 1973 году Леонид Борткевич стал лауреатом I премии...
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