Умер солист золотого состава «Песняров» Леонид Борткевич

Источник материала: ОНТ

Ушел из жизни заслуженный артист Беларуси Леонид Борткевич. Эстрадному исполнителю был 71 год, пишет БЕЛТА.

В 1973 году Леонид Борткевич стал лауреатом I премии Всесоюзного конкурса советской песни и лауреатом международных фестивалей и конкурсов.

Заслуженный артист Беларуси был руководителем собственного ансамбля «Песняры» с августа 2003 по ноябрь 2008 года и с февраля 2009 года.

ФОТО: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram