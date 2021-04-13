Беларусь и Венгрия проведут отборочный матч Чемпионата Европы по мини-футболу

Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси по мини-футболу сегодня проведёт пятый матч отборочного турнира Чемпионата Европы.

Соперником белорусов станет сборная Венгрии (матч пройдет во дворце спорта «Уручье»). Сейчас обе команды с 6 очками претендуют на второе место в отборочной группе.

Лидирует сборная Казахстана. На чемпионат Европы попадут победители своих отборочных групп, а также 6 лучших команд, занявших вторые места.

Также путёвки в финальную стадию уже обеспечили Италия, Испания, Хорватия, Босния и Герцеговина, Россия и Азербайджан.

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