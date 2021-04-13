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Беларусь и Венгрия проведут отборочный матч Чемпионата Европы по мини-футболу
Источник материала: ОНТ
Сборная Беларуси по мини-футболу сегодня проведёт пятый матч отборочного турнира Чемпионата Европы.
Соперником белорусов станет сборная Венгрии (матч пройдет во дворце спорта «Уручье»). Сейчас обе команды с 6 очками претендуют на второе место в отборочной группе.
Лидирует сборная Казахстана. На чемпионат Европы попадут победители своих отборочных групп, а также 6 лучших команд, занявших вторые места.
Также путёвки в финальную стадию уже обеспечили Италия, Испания, Хорватия, Босния и Герцеговина, Россия и Азербайджан.
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Сборная Беларуси по мини-футболу сегодня проведёт пятый матч отборочного турнира Чемпионата Европы. Соперником белорусов станет сборная Венгрии (матч пройдет во...
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