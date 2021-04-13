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ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина
Источник материала: ОНТ
В Континентальной хоккейной лиге определился первый участник финала Кубка Гагарина. Это московский ЦСКА.
Решающим в полуфинальной серии против СКА стал шестой матч: где ЦСКА одержал гостевую победу со счётом – 2:0. Забросили Максим Шалунов и Максим Соркин. Общий счет в серии до четырех побед – 4:2 в пользу москвичей.
И уже сегодня может определиться соперник ЦСКА по финалу. В противостоянии «Ак Барса» и «Авангарда» сыграно пять матчей.
Со счетом – 3:2 ведёт «Авангард» и для выхода в финал команде не хватает всего одной победы.
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В Континентальной хоккейной лиге определился первый участник финала Кубка Гагарина. Это московский ЦСКА. Решающим в полуфинальной серии против СКА стал шестой...
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