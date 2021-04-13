ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина

Источник материала: ОНТ

В Континентальной хоккейной лиге определился первый участник финала Кубка Гагарина. Это московский ЦСКА.

Решающим в полуфинальной серии против СКА стал шестой матч: где ЦСКА одержал гостевую победу со счётом – 2:0. Забросили Максим Шалунов и Максим Соркин. Общий счет в серии до четырех побед – 4:2 в пользу москвичей.

И уже сегодня может определиться соперник ЦСКА по финалу. В противостоянии «Ак Барса» и «Авангарда» сыграно пять матчей.

Со счетом – 3:2 ведёт «Авангард» и для выхода в финал команде не хватает всего одной победы.

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