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ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина

13.04.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина

В Континентальной хоккейной лиге определился первый участник финала Кубка Гагарина. Это московский ЦСКА.

Решающим в полуфинальной серии против СКА стал шестой матч: где ЦСКА одержал гостевую победу со счётом – 2:0. Забросили Максим Шалунов и Максим Соркин. Общий счет в серии до четырех побед – 4:2 в пользу москвичей.

И уже сегодня может определиться соперник ЦСКА по финалу. В противостоянии «Ак Барса» и «Авангарда» сыграно пять матчей.

Со счетом – 3:2 ведёт «Авангард» и для выхода в финал команде не хватает всего одной победы.

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В Континентальной хоккейной лиге определился первый участник финала Кубка Гагарина. Это московский ЦСКА. Решающим в полуфинальной серии против СКА стал шестой...
 
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