У мусульман начался Рамадан

Источник материала: ОНТ

Священный месяц считается одним из самых почитаемых в исламе.

Это время поста и молитв. Обычно эти молитвы проводят массово. Но в этом году в связи с эпидемиологической ситуацией во многих странах запрещено проводить многолюдные мероприятия, ограничения касаются и посещения мечетей.

В Беларуси намазы будут проводиться с соблюдением всех санитарных норм.

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