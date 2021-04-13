|
У мусульман начался Рамадан
Источник материала: ОНТ
Священный месяц считается одним из самых почитаемых в исламе.
Это время поста и молитв. Обычно эти молитвы проводят массово. Но в этом году в связи с эпидемиологической ситуацией во многих странах запрещено проводить многолюдные мероприятия, ограничения касаются и посещения мечетей.
В Беларуси намазы будут проводиться с соблюдением всех санитарных норм.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Священный месяц считается одним из самых почитаемых в исламе. Это время поста и молитв. Обычно эти молитвы проводят массово. Но в этом году в связи с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)