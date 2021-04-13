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Пожар в здании Невской мануфактуры нейтрализован
Источник материала: ОНТ
Спустя 22 часа пожар в историческом здании Невской мануфактуры в Петербурге удалось локализовать. Спасатели по-прежнему работают на месте происшествия.
Они продолжают разбор конструкций. Кое-где всё ещё есть очаги тления. Пожар в здании XIX века вспыхнул накануне. Площадь возгорания составляла 10 тыс м².
Огонь перекинулся и на соседнее здание. При тушении один пожарный погиб, ещё двое госпитализированы в крайне тяжелом состоянии. «Невская мануфактура» полностью сгорела, однако местные власти заявили, что планируют восстановить исторический объект.
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Спустя 22 часа пожар в историческом здании Невской мануфактуры в Петербурге удалось локализовать. Спасатели по-прежнему работают на месте происшествия. Они...
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