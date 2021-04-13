Когда громкий хруст в суставах опасен? Объясняет мануальный терапевт

Источник материала: ОНТ

Хруст и щелчки в суставах – частое явление. Когда из-за этого стоит беспокоиться, в интервью радио Sputnik рассказал мануальный терапевт Андрей Кабычкин.

По словам специалиста, хруст связан со свойствами синовиальной жидкости, находящейся в здоровом суставе. Если она густая, что говорит о недостаточной физической активности, хруст более громкий.

Во время активности синовиальная жидкость сильнее разжижается. Поэтому самое оптимальное решение проблемы хруста – занятия физкультурой. При этом важно не злоупотреблять нагрузками, отметил Кабычкин.

Специалист добавил, что существует и хронический хруст. Он встречается в мелких суставах и не является патологией.

ФОТО: freepik





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