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Когда громкий хруст в суставах опасен? Объясняет мануальный терапевт

13.04.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Когда громкий хруст в суставах опасен? Объясняет мануальный терапевт

Хруст и щелчки в суставах – частое явление. Когда из-за этого стоит беспокоиться, в интервью радио Sputnik рассказал мануальный терапевт Андрей Кабычкин. 

По словам специалиста, хруст связан со свойствами синовиальной жидкости, находящейся в здоровом суставе. Если она густая, что говорит о недостаточной физической активности, хруст более громкий.

Во время активности синовиальная жидкость сильнее разжижается. Поэтому самое оптимальное решение проблемы хруста – занятия физкультурой. При этом важно не злоупотреблять нагрузками, отметил Кабычкин. 

Специалист добавил, что существует и хронический хруст. Он встречается в мелких суставах и не является патологией. 

ФОТО: freepik


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Хруст и щелчки в суставах – частое явление. Когда из-за этого стоит беспокоиться, в интервью радио Sputnik рассказал мануальный терапевт Андрей Кабычкин.  По словам...
 
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