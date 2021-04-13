ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Предприниматели в Риме протестуют против карантина

13.04.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Предприниматели в Риме протестуют против карантина

А вот стремление побыстрее открыться в Италии вызвало настоящий бунт владельцев баров, ресторанов и спортзалов. Последний митинг завершился дракой с полицией.

Бутылки, петарды и камни летят в стражей порядка. Те в ответ не церемонятся и силой разгоняют разъярённую толпу.

Сотни людей собрались у здания парламента с требованием отменить указ, запрещающий им работать как минимум до мая. Кто-то явился в наручниках, демонстрируя «фактический домашний арест, длящийся год».

Чтобы предприниматели пережили COVID-19, выплачены десятки миллиардов евро, но этих денег недостаточно, чтобы удержать бизнес на плаву, говорят рестораторы. Италия остаётся один из лидеров по числу погибших из-за пандемии: там умерло 114 000 человек.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А вот стремление побыстрее открыться в Италии вызвало настоящий бунт владельцев баров, ресторанов и спортзалов. Последний митинг завершился дракой с полицией....
 
Новости дня
Новости разные
 
Умер артист Верник
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by