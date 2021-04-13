Предприниматели в Риме протестуют против карантина

Источник материала: ОНТ

А вот стремление побыстрее открыться в Италии вызвало настоящий бунт владельцев баров, ресторанов и спортзалов. Последний митинг завершился дракой с полицией.

Бутылки, петарды и камни летят в стражей порядка. Те в ответ не церемонятся и силой разгоняют разъярённую толпу.

Сотни людей собрались у здания парламента с требованием отменить указ, запрещающий им работать как минимум до мая. Кто-то явился в наручниках, демонстрируя «фактический домашний арест, длящийся год».

Чтобы предприниматели пережили COVID-19, выплачены десятки миллиардов евро, но этих денег недостаточно, чтобы удержать бизнес на плаву, говорят рестораторы. Италия остаётся один из лидеров по числу погибших из-за пандемии: там умерло 114 000 человек.

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