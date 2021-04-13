«Я у мамы инженер!»: 10 необычных изобретений, которые вызывают только смех. Вы только посмотрите на 7-е фото!

Источник материала: ОНТ

Искренне удивляешься, как у некоторых людей работает воображение. Из подручных средств они могут соорудить гениальный прибор, который не купишь за деньги. Но это больше исключения из правил. Обычно «инженеры-самоучки» создают то, что даром не нужно. Посмотрим же, чем вас удивит наша подборка «Я у мамы инженер!».

«Танки грязи не боятся»



Фото: nig.mirtesen.ru/

Зачем вам Бали? По дороге погнали!



Фото: sivator.com

Лестница сделана. Принимайте работу



Фото: id77.livejournal.com

Пульт в целлофане вас удивлял? А как вам ручки в таком чехле?



Фото: yaplakal.com

Зарядки бывают разные...



Фото: joyreactor.cc

Шашлык любой ценой



Фото: zen.yandex.ru

Хотите кран не такой, как у всех?



Фото: sam.mirtesen.ru

«Ты - не ты, когда голоден»



Фото: nig.mirtesen.ru

Подальше от жен



Фото: lols.ru

Зато не украдут



Фото: nig.mirtesen.ru

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