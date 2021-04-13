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«Я у мамы инженер!»: 10 необычных изобретений, которые вызывают только смех. Вы только посмотрите на 7-е фото!

13.04.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Я у мамы инженер!»: 10 необычных изобретений, которые вызывают только смех. Вы только посмотрите на 7-е фото!

Искренне удивляешься, как у некоторых людей работает воображение. Из подручных средств они могут соорудить гениальный прибор, который не купишь за деньги. Но это больше исключения из правил. Обычно «инженеры-самоучки» создают то, что даром не нужно. Посмотрим же, чем вас удивит наша подборка «Я у мамы инженер!». 

 

«Танки грязи не боятся»


Фото: nig.mirtesen.ru/

Зачем вам Бали? По дороге погнали!


Фото: sivator.com

 Лестница сделана. Принимайте работу


Фото: id77.livejournal.com

Пульт в целлофане вас удивлял? А как вам ручки в таком чехле?


Фото: yaplakal.com

Зарядки бывают разные...


Фото: joyreactor.cc

Шашлык любой ценой


Фото: zen.yandex.ru

Хотите кран не такой, как у всех?


Фото: sam.mirtesen.ru

«Ты - не ты, когда голоден»


Фото: nig.mirtesen.ru

Подальше от жен


Фото: lols.ru

Зато не украдут


Фото: nig.mirtesen.ru

 

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Искренне удивляешься, как у некоторых людей работает воображение. Из подручных средств они могут соорудить гениальный прибор, который не купишь за деньги. Но это...
 
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