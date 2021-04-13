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«Я у мамы инженер!»: 10 необычных изобретений, которые вызывают только смех. Вы только посмотрите на 7-е фото!
Источник материала: ОНТ
Искренне удивляешься, как у некоторых людей работает воображение. Из подручных средств они могут соорудить гениальный прибор, который не купишь за деньги. Но это больше исключения из правил. Обычно «инженеры-самоучки» создают то, что даром не нужно. Посмотрим же, чем вас удивит наша подборка «Я у мамы инженер!».
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«Я у мамы инженер!»: 10 необычных изобретений, которые вызывают только смех. Вы только посмотрите на 7-е фото!
Искренне удивляешься, как у некоторых людей работает воображение. Из подручных средств они могут соорудить гениальный прибор, который не купишь за деньги. Но это...
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