Больше не один дома: Маколей Калкин впервые стал отцом

Источник материала: ОНТ

Американский актер Маколей Калкин, известный по фильму «Один дома», впервые стал отцом. Ребёнка ему родила его девушка Бренда Сонг.

Пара вместе уже много лет. Накануне они объявили, что стали родителями. И это мальчик. Причем назвали его женским имением Дакота. В честь покойной сестры Маколея — Дакота. Дакота Сонг Калкин появился на свет 5 апреля в Лос-Анджелесе. его вес составил примерно 3 килограмма 300 граммов.

«Мы очень рады», — поделилась пара коротким заявлением о рождении ребенка.

SPLASH/GALLO IMAGES

Маколей и Бренда познакомились пару лет назад на съемках фильма «Мальчишник в Таиланде». В 2018 году Калкин рассказал о том, что хочет ребёнка от девушки.

Фото: culkamania

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