В США ученик стрелял в школе

Источник материала: ОНТ

Ученик открыл стрельбу в школе города Ноксвилла, штат Теннесси. Сотрудники полиции попытались задержать подростка, однако он забаррикадировался в техническом помещении и вновь начал стрелять, ранив полицейского.

Офицеры открыли ответный огонь, от полученных ран школьник скончался на месте. Имя и мотивы стрелка не сообщаются.

С начала года это уже пятый инцидент со стрельбой в Ноксвилле, в котором гибнут местные школьники.

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