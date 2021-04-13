Менять ноутбук не нужно! Эксперт рассказал, как продлить срок жизни техники

Источник материала: ОНТ

Чтобы компьютер и ноутбук дольше служил вам и покупать новую технику не пришлось, достаточно следовать нескольким правилам. О них в интервью радио Sputnik рассказал директор по стратегии и развитию медиа-проектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин.

По словам специалиста, не следует позволять аккумулятору ноутбука разряжаться полностью.

Еще один совет – соблюдать температурный режим. Дело в том, что жара плохо сказывается на литий-ионных аккумуляторах ноутбуков.

ФОТО: pixabay









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