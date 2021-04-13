|
Менять ноутбук не нужно! Эксперт рассказал, как продлить срок жизни техники
Источник материала: ОНТ
Чтобы компьютер и ноутбук дольше служил вам и покупать новую технику не пришлось, достаточно следовать нескольким правилам. О них в интервью радио Sputnik
По словам специалиста, не следует позволять аккумулятору ноутбука разряжаться полностью.
Еще один совет – соблюдать температурный режим. Дело в том, что жара плохо сказывается на литий-ионных аккумуляторах ноутбуков.
ФОТО: pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чтобы компьютер и ноутбук дольше служил вам и покупать новую технику не пришлось, достаточно следовать нескольким правилам. О них в интервью радио...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)