«Засранцы». Рогозин отреагировал на поздравление госдепа США с Днем космонавтики

Источник материала: Onliner

Глава российской корпорации «Роскосмос» эмоционально отреагировал на поздравление государственного департамента США с Международным днем полета человека в космос. В записи на Facebook госдеп не упомянул ни Юрия Гагарина, ни факт, что первым в космос полетел советский космонавт.

Вместо этого иллюстрацией к посту выбрали американского астронавта — это ясно видно по флагу на левом плече. «В этот день мы отмечаем 60-летие пребывания человека в космосе, а также технический прогресс и международное сотрудничество, которым способствует освоение космического пространства», — говорится в сообщении госдепа.

Дмитрий Рогозин, руководитель «Роскосмоса», опубликовал следующий твит со ссылкой на запись госдепа:

Засранцы. Сверхдержавы так себя не ведут https://t.co/UIywWjbUBN — РОГОЗИН (@Rogozin) April 12, 2021