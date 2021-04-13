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«Засранцы». Рогозин отреагировал на поздравление госдепа США с Днем космонавтики
Источник материала: Onliner
Глава российской корпорации «Роскосмос» эмоционально отреагировал на
Вместо этого иллюстрацией к посту выбрали американского астронавта — это ясно видно по флагу на левом плече. «В этот день мы отмечаем 60-летие пребывания человека в космосе, а также технический прогресс и международное сотрудничество, которым способствует освоение космического пространства», — говорится в сообщении госдепа.
Дмитрий Рогозин, руководитель «Роскосмоса», опубликовал следующий твит со ссылкой на запись госдепа:
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