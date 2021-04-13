Умер Леонид Борткевич, солист легендарных «Песняров»

Источник материала: Onliner

Сегодня не стало Леонида Борткевича — знаменитого музыканта, одного из солистов «Песняров». Ему был 71 год.

«Сегодня в Минске скончался один из легендарных Песняров, Леонид Борткевич! Светлая память АРТИСТУ!!!» — написал в Facebook Николай Бабичев, директор коллектива «Золотые голоса легендарного ансамбля „Песняры“».

Леонид Борткевич родился 25 мая 1949 года в Минске. Закончил архитектурный техникум, но с детства увлекался музыкой, пел в хоре. В 1970 году его пригласили выступать в «Песняры», и Борткевич стал вокалистом популярной группы.

В 1989 году вместе с женой Ольгой Корбут и сыном уехал в США. После практически 10 лет там вернулся в Беларусь, снова стал солистом «Песняров» и оставался в группе до смерти Владимира Мулявина.

После смерти Мулявина руководителем группы назначили Валерия Скорожонка. Борткевич с некоторыми другими участниками «Песняров» основал группу с таким же названием.