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А вы верите? В "Белнефтехиме" снова попытались объяснить, почему в стране дорожает топливо

13.04.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Обращение граждан в концерн было отправлено еще в марте. За это время топливо в стране подорожало уже несколько раз. Это произошло и сегодня.

А в марте люди писали:
 
— Несмотря на то, что «Белнефтехим» заявляет, что очередное повышение цен основано на росте цены на нефть, нам - жителям Беларуси - не понятно, на чем основано повышение цен на топливо? Так как во время периодов, когда цена на нефть снижалась, цены на топливо в Беларуси не снижались.

Исходя из этого требуем дать обоснованный ответ об истинных причинах повышения цены на топливо.
 
И ответ пришел. Его подписала заместитель руководителя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина.

В своем ответе она пишет, что «Стратегия поэтапного изменения цен на топливо направлена на снижение чувствительности к изменениям цены на нефть, колебаниям курсов валют, предупреждение значительных прыжков цен при резком изменении конъюнктуры нефтяного рынка».
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Обращение граждан в концерн было отправлено еще в марте. За это время топливо в стране подорожало уже несколько раз. Это произошло и сегодня.
 
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