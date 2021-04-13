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А вы верите? В "Белнефтехиме" снова попытались объяснить, почему в стране дорожает топливо
Источник материала: Партизан
Обращение граждан в концерн было отправлено еще в марте. За это время топливо в стране подорожало уже несколько раз. Это произошло и сегодня.
А в марте люди
— Несмотря на то, что «Белнефтехим» заявляет, что очередное повышение цен основано на росте цены на нефть, нам - жителям Беларуси - не понятно, на чем основано повышение цен на топливо? Так как во время периодов, когда цена на нефть снижалась, цены на топливо в Беларуси не снижались.
Исходя из этого требуем дать обоснованный ответ об истинных причинах повышения цены на топливо.
И ответ пришел. Его подписала заместитель руководителя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина.
В своем ответе она пишет, что «Стратегия поэтапного изменения цен на топливо направлена на снижение чувствительности к изменениям цены на нефть, колебаниям курсов валют, предупреждение значительных прыжков цен при резком изменении конъюнктуры нефтяного рынка».
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Обращение граждан в концерн было отправлено еще в марте. За это время топливо в стране подорожало уже несколько раз. Это произошло и сегодня.
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