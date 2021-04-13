В Ветковском районе Lada насмерть сбила велосипедиста

Источник материала: Tut.by

Велосипедист погиб под колесами автомобиля в Ветковском районе, сообщили в областной ГАИ.





Авария произошла 13 апреля, около 06.30. Установлено, что 37-летний водитель Lada ехал со стороны Добруша в направлении Ветки и на перекрестке с круговым движением сбил 69-летнего велосипедиста.

В результате ДТП велосипедист от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия.

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