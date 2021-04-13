Кот забрался внутрь пианино, а хозяин начал играть. Что было дальше

Источник материала: Tut.by

В Сети умиляются видео, которое не пропагандирует ничего, кроме релакса и спокойствия. В ролике, который был опубликован на YouTube-канале Haburu, умиротворенный кот отдыхает под аккомпанемент своего хозяина, играющего на пианино. Домашний питомец улегся на панели инструмента и наслаждается жизнью: его не пугают движения молоточков, скорее наоборот - для кота это (кажется, уже традиционный) лучший в мире массаж.