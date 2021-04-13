|
Кот забрался внутрь пианино, а хозяин начал играть. Что было дальше
Источник материала: Tut.by
В Сети умиляются видео, которое не пропагандирует ничего, кроме релакса и спокойствия. В ролике, который был опубликован на YouTube-канале Haburu, умиротворенный кот отдыхает под аккомпанемент своего хозяина, играющего на пианино. Домашний питомец улегся на панели инструмента и наслаждается жизнью: его не пугают движения молоточков, скорее наоборот - для кота это (кажется, уже традиционный) лучший в мире массаж.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На канале Haburu 471 тысяча подписчиков, а самое популярное видео с котом набрало 31 миллион просмотров.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)