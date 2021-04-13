|
«Мне говорили: «Лучше бы ты мужа нашла и варила ему борщи!». История молодой трактористки Наташи
Источник материала: Tut.by
«Это не женское дело! Лучше бы мужа нашла! Иди вари борщи! Для девушки главное — детей родить!» — именно эти фразы наша героиня слышит постоянно. Всё потому, что Наташа — трактористка, а для большинства эта профессия мужская и совсем не подходит молодой девушке. Вопреки ожиданиям одноклассников Наташа вместо того, чтобы стать банкиром, после 9-го класса поступила в колледж на тракториста-механика. Она рассказала нам о стереотипах, любимой работе, шутках коллег и о своем популярном аккаунте в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Я считаю, что не бывает только мужской или только женской работы. Я всегда считала, что всё зависит от человека. Каждый должен быть там, где ему нравится».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)