«Мне говорили: «Лучше бы ты мужа нашла и варила ему борщи!». История молодой трактористки Наташи

Источник материала: Tut.by

«Это не женское дело! Лучше бы мужа нашла! Иди вари борщи! Для девушки главное — детей родить!» — именно эти фразы наша героиня слышит постоянно. Всё потому, что Наташа — трактористка, а для большинства эта профессия мужская и совсем не подходит молодой девушке. Вопреки ожиданиям одноклассников Наташа вместо того, чтобы стать банкиром, после 9-го класса поступила в колледж на тракториста-механика. Она рассказала нам о стереотипах, любимой работе, шутках коллег и о своем популярном аккаунте в TikTok . Это пилотный выпуск нового проекта «Ты же девочка!». Он о том, что любые стереотипы — полная ерунда. Нет мужских работ, нет женских работ — есть просто работа, которая делает человека счастливым. И гендер здесь совершенно ни при чем.