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«Мне говорили: «Лучше бы ты мужа нашла и варила ему борщи!». История молодой трактористки Наташи

13.04.2021 13:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Это не женское дело! Лучше бы мужа нашла! Иди вари борщи! Для девушки главное — детей родить!» — именно эти фразы наша героиня слышит постоянно. Всё потому, что Наташа — трактористка, а для большинства эта профессия мужская и совсем не подходит молодой девушке. Вопреки ожиданиям одноклассников Наташа вместо того, чтобы стать банкиром, после 9-го класса поступила в колледж на тракториста-механика. Она рассказала нам о стереотипах, любимой работе, шутках коллег и о своем популярном аккаунте в TikTok. Это пилотный выпуск нового проекта «Ты же девочка!». Он о том, что любые стереотипы — полная ерунда. Нет мужских работ, нет женских работ — есть просто работа, которая делает человека счастливым. И гендер здесь совершенно ни при чем.

 
 
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«Я считаю, что не бывает только мужской или только женской работы. Я всегда считала, что всё зависит от человека. Каждый должен быть там, где ему нравится».
 
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