|
Южная Корея купит у США вертолеты почти на полмиллиарда долларов
Источник материала: Tut.by
Авиастроительная компания Lockheed Martin получила контракт на 447 миллионов долларов на производство и поставку 12 многоцелевых вертолетов MH-60R для Вооруженных сил Республики Корея. Об этом
Сообщается, что работы над машинами завершатся в декабре 2024 года, а в 2025-м все вертолеты прибудут в Корею. Они должны усилить возможности противолодочной обороны военно-морских сил страны.
Ранее, в декабре 2020 года, Управление оборонных закупок и программ Южной Кореи сообщило, что вертолет MH-60R SeaHawk стал победителем программы Maritime Operational Helicopter-II по поставкам геликоптеров для южнокорейского флота.
Представители Lockheed Martin заявляют, что на сегодня MH-60R — самый мощный из существующих морских вертолетов, пригодный для использования с фрегатов, эсминцев, авианосцев и крейсеров.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
MH-60R - «самый мощный из существующих морских вертолетов».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)