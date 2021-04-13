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Южная Корея купит у США вертолеты почти на полмиллиарда долларов

13.04.2021 13:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Авиастроительная компания Lockheed Martin получила контракт на 447 миллионов долларов на производство и поставку 12 многоцелевых вертолетов MH-60R для Вооруженных сил Республики Корея. Об этом сообщает defence-blog.com.


Фото: wikipedia.org

Сообщается, что работы над машинами завершатся в декабре 2024 года, а в 2025-м все вертолеты прибудут в Корею. Они должны усилить возможности противолодочной обороны военно-морских сил страны.

Ранее, в декабре 2020 года, Управление оборонных закупок и программ Южной Кореи сообщило, что вертолет MH-60R SeaHawk стал победителем программы Maritime Operational Helicopter-II по поставкам геликоптеров для южнокорейского флота.

Представители Lockheed Martin заявляют, что на сегодня MH-60R — самый мощный из существующих морских вертолетов, пригодный для использования с фрегатов, эсминцев, авианосцев и крейсеров.

 
 
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MH-60R - «самый мощный из существующих морских вертолетов».
 
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