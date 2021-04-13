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Первый в космосе: в Беларуси установили бронзовый бюст Юрия Гагарина
13.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Брестской области Беларуси в День космонавтики установили бронзовый бюст Юрия Гагарина. Он появился в агрогородке Томашевка. Почему именно там, рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Скульптура первого космонавта Земли появилась на малой родине первого космонавта Беларуси Петра Климука. Он ходил в школу в соседнем поселке. А затем ее перенесли в Томашевку, где сейчас работает единственный в стране музей космонавтики.
В фондах музея полторы тысячи экспонатов – личные вещи космонавтов, снаряжение для полетов, фотографии с автографами и другие уникальные вещи. Бюст Гагарина станет центральным в музее. Фигура отлита из бронзы. Это подарок белорусам от россиян.
Музей постоянно пополняется новыми предметами. Все благодаря тому, что Брестский район сотрудничает со Звездным городком.
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Скульптура первого космонавта Земли появилась на малой родине первого космонавта Беларуси Петра Климука. Там работает единственный в стране музей космонавтики.
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