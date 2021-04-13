Первый в космосе: в Беларуси установили бронзовый бюст Юрия Гагарина

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Брестской области Беларуси в День космонавтики установили бронзовый бюст Юрия Гагарина. Он появился в агрогородке Томашевка. Почему именно там, рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Скульптура первого космонавта Земли появилась на малой родине первого космонавта Беларуси Петра Климука. Он ходил в школу в соседнем поселке. А затем ее перенесли в Томашевку, где сейчас работает единственный в стране музей космонавтики.

В фондах музея полторы тысячи экспонатов – личные вещи космонавтов, снаряжение для полетов, фотографии с автографами и другие уникальные вещи. Бюст Гагарина станет центральным в музее. Фигура отлита из бронзы. Это подарок белорусам от россиян.

«Это песнь науке. Песнь людям, как первопроходцам. И я скажу, что счастье наше в том, мы всегда были и есть первыми. И никогда вторыми не будем. Потому что человек, шагнувший в космос единожды, это достижение тысячелетия», – сказал временный поверенный в делах России в Беларуси Петр Фролов.

Музей постоянно пополняется новыми предметами. Все благодаря тому, что Брестский район сотрудничает со Звездным городком.