В Минске умер солист золотого состава ВИА «Песняры» Леонид Борткевич

Сегодня в возрасте 71 года скончался солист золотого состава легендарного ВИА «Песняры» Леонид Борткевич.





Грустную весть для многих поклонников его таланта сообщил на странице группы «ПЕСНЯРЫ. Официальный сайт солистов легендарного ансамбля» в соцсети режиссер Николай Бабичев.

Борткевич был гражданином двух стран — Беларуси и США. Родился 25 мая 1949 года в Минске. В 1970 году он был включен в состав ВИА «Песняры», где проявил себя как один из лучших вокалистов ансамбля.

Борткевич окончил Российский институт театрального искусства (ГИТИС) по специальности «режиссура». Туда Борткевич поступил в 1980 году, в том же году из-за невозможности совмещать гастроли и учебу покинул «Песняры». Записывался и выступал сольно.

С 1989 году с женой Ольгой Корбут и сыном Ричардом уехал в США, в 2000 году вернулся в Беларусь. В 1999 году вновь стал солистом ВИА «Песняры» и был его участником до смерти руководителя коллектива Владимира Мулявина. Тогда предполагалось, что именно Борткевич возглавит ансамбль, но Министерство культуры назначило Валерия Скорожонка. Сразу же после этого Борткевич вместе с несколькими участниками покинул ансамбль и стал выступать под эгидой российского ООО «Песняры» и руководить ансамблем, продолжая традиции мулявинского коллектива. В 2008 году этот ансамбль распался.

В феврале 2009 года Борткевич вместе с Анатолием Кашепаровым и Олегом Молчаном объединились в ансамбль «Песняры» под управлением Борткевича.

Известен исполнением песен «Александрина», «Белоруссия», «Березовый сок», «Вероника» и других. Он автор биографической книги «Песняры» и Ольга».

Интересно, что столичный кинотеатр «Октябрь» был спроектирован на основе дипломного проекта Борткевича (он окончил архитектурный техникум и одно время работал архитектором в «БелНИИгипросельстрой»).