Правозащитники сообщают о задержаниях в Минске и регионах

Правозащитники сообщают о нескольких фактах задержаниях и обысках 13 апреля в Минске и регионах.





Так, по информации лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна», утром в Минске силовики пришли с обыском к семье Петра и Маргариты Пожитых. Чтобы попасть в квартиру, силовики выбили стекло в двери на балконе, а также взломали входную дверь в квартиру. Правозащитники отмечают, что обыск проходил без понятых, основания его проведения выясняются. Супруги задержаны.

Около 9 часов утра сотрудники уголовного розыска в штатском задержали в столице Евгения Иваненко. Предположительно, его доставили в Октябрьский РУВД. Причины задержания жене не сообщили.

По сообщению гомельских правозащитников, к фермеру из агрогородка Поколюбичи (Гомельский район) Юрию Ганцевичу приехали милиционеры, чтобы принудительно доставить его в суд Железнодорожного района. Туда его вызвали в качестве свидетеля по делу об оскорблении сотрудников ГАИ Юрием Власовым в ноябре 2019 года. Вчера Ганцевич позвонил в суд и сообщил, что не придет на суд, однако сегодня за ним приехала милиция.

Как сообщалось, утром в Шклове (Могилевская область) задержали зятя председателя Партии БНФ Григория Костусева Дмитрия Антончика. Причина задержания неизвестна. Правозащитники предполагают, что он задержан в рамках уголовного дела. Григорий Костусев был задержан в Шклове накануне, его доставили в минский изолятор КГБ.