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Битва принцев: Гарри и Уильям по-разному почтили память своего дедушки
13.04.2021 13:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Принц Гарри и принц Уильям почтили память принца Филиппа, и сделали это совершенно по-разному: в сети обсуждают обращения братьев.
Недавно
Принцы Гарри и Уильям поделились воспоминаниями о покойном дедушке, но сделали это отдельно друг от друга. Пост младшего брата вышел чуть позже, чем обращение старшего.
Сообщение Уильяма было опубликовано в Instagram дворца: герцог поделился редким кадром, где принц Филипп позировал с правнуком принцем Джорджем. Этот момент запечатлела Кейт Миддлтон в 2015 году. Но вот сухая подпись явно противоречила теплой атмосфере кадра. В тексте Уильям поблагодарил деда за службу Ее Величеству и стране.
А вот запись принца Гарри привлекла фанатов своей неформальной и даже оригинальной формой. Текст со снимком смеющихся Филиппа и Гарри появился на сайте фонда Archwell.
"Он был моим дедушкой - мастером барбекю, легендой юмора и дерзкой личностью до самого конца", - написал мятежник.
Напомним, что похоронах принца будут
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Обращение супруга мятежной Меган Маркл появилось на полчаса позже, но привлекло внимание поклонников своей оригинальностью и неформальностью.
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