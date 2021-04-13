Битва принцев: Гарри и Уильям по-разному почтили память своего дедушки

Источник материала: Sputnik Беларусь

Принц Гарри и принц Уильям почтили память принца Филиппа, и сделали это совершенно по-разному: в сети обсуждают обращения братьев.

Недавно принц Гарри прилетел домой , чтобы посетить похороны дедушки: прощание с принцем Филиппом состоится 17 апреля в часовне возле королевского замка. Но перед этим каждый из родственников решил почтить память покойного.

Принцы Гарри и Уильям поделились воспоминаниями о покойном дедушке, но сделали это отдельно друг от друга. Пост младшего брата вышел чуть позже, чем обращение старшего.

Сообщение Уильяма было опубликовано в Instagram дворца: герцог поделился редким кадром, где принц Филипп позировал с правнуком принцем Джорджем. Этот момент запечатлела Кейт Миддлтон в 2015 году. Но вот сухая подпись явно противоречила теплой атмосфере кадра. В тексте Уильям поблагодарил деда за службу Ее Величеству и стране.

А вот запись принца Гарри привлекла фанатов своей неформальной и даже оригинальной формой. Текст со снимком смеющихся Филиппа и Гарри появился на сайте фонда Archwell.

"Он был моим дедушкой - мастером барбекю, легендой юмора и дерзкой личностью до самого конца", - написал мятежник.

Напомним, что похоронах принца будут присутствовать не все родственники королевы: помимо Меган Маркл на церемонию не приедут дети Кейт Миддлтон .

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