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Анжелика Агурбаш: Лукашенко уже утонул, о каких песнях может идти речь?

13.04.2021 13:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Анжелика Агурбаш: Лукашенко уже утонул, о каких песнях может идти речь?
Анжелика Агурбаш
«Славянский базар» продолжает терять участников. Практически каждый день артисты сообщают о своем отказе в участии на фестивале. Редакция «Бусла» связалась с белорусской певицей Анжеликой Агурбаш и узнала ее мнение о сложившейся ситуации.

«Одни артисты имеют понятия, совесть и достоинство, а другие нет. В ситуации, которая происходит сейчас в Беларуси, а именно законодательный дефолт, абсолютное беззаконие, ежедневно калечатся судьбы людей, каждый решает сам, ехать и поддерживать кровавый режим или нет. Сейчас все приобрело не такие краски, как нам хотелось бы. Говорят, что музыка и творчество вне политики. Конечно, творчество должно быть вне политики, но здесь дело идет уже не о политике, а об агрессии, направленной в сторону своего народа, и о репрессиях. Поэтому это совершенно другая история. Сейчас вся Европа и весь цивилизованный мир отказываются поддерживать Лукашенко и его режим. Мы видели это на примере переноса Чемпионата мира по хоккею, даже Евровидение не приняло представителя от режима Лукашенко. Я считаю, что это абсолютно правильно, потому что мы творческие люди - голуби мира, мы должны нести правильную энергию, правильный свет, и мы должны быть всегда на стороне справедливости, добра и мира, что бы ни происходило. Я считаю, что те артисты, которые не поедут на «Славянский базар» автоматически переходят на сторону света. Я никого не осуждаю, каждый сам выбирает для себя творческий путь. Здесь не надо никого осуждать, у каждого свои понятия. Поэтому каждому свое. Я на стороне тех артистов, которые поддерживают людей, я за мир, за справедливость, за реальное творчество. Кто считает, что нет ничего особенного в том, чтобы поддерживать террористов, пусть едет и поддерживает», — отметила Анжелика Агурбаш.


«У меня болит каждая клетка за каждого, кто пострадал в репрессивной машине. Вполне вероятно, что люди, которые не чувствуют боли белорусского народа, белорусских людей, которые попали в тяжелейшее состояние, может, не видят в этом ничего особенного. Но я считаю, что любой здравомыслящий человек, любой взрослый человек, который может думать и чувствовать, не додумается ехать на концерты, которые устраивает режим Лукашенко», — добавила знаменитая белорусская артистка.


По мнению певицы, в сложившейся ситуации в стране, говорить о концертах — полный абсурд:

«Сейчас у Беларуси одна задача — остановить репрессии и остановить геноцид народа, остановить террор и агрессию. Сейчас не до песен и не до «Славянского базара». Как об этом можно говорить и рассуждать? У нас каждый день калечатся судьбы и здоровье людей, Лукашенко уже утонул в горе и слезах народа, о каких песнях может идти речь».
 
 
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Певица жестко раскритиковала тех, кто едет на «Славянский базар».
 
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