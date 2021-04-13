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Какой первый признак того, что ты нравишься человеку?

13.04.2021 13:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Какой первый признак того, что ты нравишься человеку?
Иллюстративное фото
Психолог, выпускник бакалавриата и магистратуры по психологии НИУ ВШЭ, автор программы... · vk.com/metadialog
Каждый из нас крайне индивидуален и мы можем очень по-разному передавать сигналы о симпатии другому человеку (кто-то например будет стесняться своих чувств и изо всех сил стараться не показывать никаких признаков симпатии). У людей из разных культур и вовсе часто это сделать практически невозможно: некоторые паттерны в общении мы можем воспринять как явный признак откровенной симпатии, а человек, выросший в другой культуре – как обыденной приветствие.

Однако мы можем предположить некоторые критерии, которые можно считать признаками того, что вы нравитесь человеку (конечно же наши предположения носят лишь вероятностный характер). Во-первых, такой человек может стараться проводить с вами больше времени, то есть ваше общение часто происходит по его инициативе и/или может выходит за рамки необходимого вам общения (например вы проводите вместе времени больше чем вам действительно требуется для реализации совместного проекта). Во-вторых, можно предположить, что человек, которому вы понравились будет чаще стараться вам помочь, поддержать вас. Зачастую симпатию можно почувствовать тогда, когда человек явно заинтересован в том, что вы говорите, ему интересно ваше мнение (он может с ним явно спорить и не соглашаться или наоборот, однако общее здесь – он старается вас выслушать, понять).

С другой стороны нередки ситуации, когда человек, который испытывает сильную симпатию или даже влюблен в кого-то старается максимально избегать объекта своей симпатии. Это может происходить по огромному количеству причин – человек может стесняться своих чувств или же бояться быть осмеянным или он может не верить в возможность взаимной симпатии. В таком случае, мы можем предложить вам просто поговорить с человеком, особенно если вы сами испытываете к нему симпатию, спросить почему он избегает вас.

Однако, бывают ситуации, когда мы не можем найти в реальности никаких объективных признаков того, что человек испытывает к вам симпатию – только ваше внутреннее ощущение этого. Иногда, это ощущение может оказаться правдивым.

В случае, если вы чувствуете, что нравитесь кому-то, мы бы хотели предложить вам спросить себя: возможно ли такое, что это ваши ощущения, которые вы транслируете на другого человека? Возможно это вам нравится тот человек, но вы, отказываясь признавать это, ощущаете симпатию с его стороны? Мы бы предложили вам попытаться честно ответить на этот вопрос.

В случае, если вы чувствуете собственную симпатию к какому-то человеку, возможно лучшим выходом будет честный спокойный разговор с этим человеком, в котором вы сможете выяснить, взаимны ли эти чувства.

Об авторе


Богдан Седведев, психолог, выпускник бакалавриата и магистратуры по психологии НИУ ВШЭ.
 
 
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