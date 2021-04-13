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Кэшированные данные используются в системе Android в качестве своеобразного буфера для ускоренного доступа при обращении к файлам и приложениям. Этот раздел нужен для более стабильной работы смартфона и по умолчанию не нуждается в постоянной очистке. Но при длительной работе данных накапливается так много, что это может приводить к неправильной работе устройства, поэтому иногда от них все же необходимо избавляться.

Как попасть в меню Android Recovery?

Как очистить кэш с помощью меню Recovery

Заключение

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Найден секретный способ быстро очистить кэш в телефоне Dalvik cashe, как правило, не требует очистки, так как очищается автоматически.

Если ваш телефон стал работать медленнее, причин тому может быть несколько. Одна из самых распространенных – это нехватка оперативной памяти, дефицит которой может случиться на фоне установки пользователем большого количества «тяжёлых» приложений. Вторая причина – переполнение внутреннего накопителя устройства, одним из источников которого является кэш системы Android.Кэш в Android бывает трех видов. Это кэш приложений, кэш системных данных и кэш, сгенерированный виртуальной машиной, так называемый Dalvik cashe.Dalvik cashe, как правило, не требует очистки, так как очищается автоматически. Для очистки кэша приложений в некоторых моделях телефонах, а также в более ранних версиях Android можно воспользоваться встроенными утилитами для оптимизации. Для остальных устройств подойдут сторонние приложения из Play Маркет.В рамках этой статьи мы поговорим только о том как очистить кэш системных данных с помощью специального скрытого меню. Речь идет о меню Android Recovery, которое, кроме быстрой очистки кэша, предоставляет пользователю доступ к некоторым другим скрытым функциям операционной системы Android, таким как сброс системы до заводских настроек, доступ к режиму восстановления телефона, запуск теста графики, а также к проверке целостности системы.Предупреждение: Не экспериментируйте со всеми пунктами данного меню без дополнительных навыков и знаний. Некоторые из функций могут привести к печальным последствиям в виде сброса до заводских настроек и потери всех данных.Для перехода в меню Recovery на большинстве устройств Android необходимо одновременно зажать кнопку питания и клавишу снижения громкости телефона. На многих современных смартфонах кратковременное нажатие этих двух кнопок служит для функции «Снимок экрана» и если эта функция у вас активна, просто проигнорируйте скриншот и продолжайте удерживать обе кнопки в нажатом состоянии до тех пор, пока экран телефона не потухнет. Дождитесь появления логотипа загрузки, а затем быстро зажмите клавишу «Добавить громкость» и кнопку питания/блокировки до появления Android Recovery.Управление данным меню производится с помощью все тех же клавиш управления громкостью и кнопки питания/блокировки устройства. После появления меню Recovery пролистайте с помощью кнопки «Убавить громкость» вниз до строчки Wipe Cache Partition. Именно этот пункт отвечает за быструю очистку кэша системных данных на вашем устройстве.Нажмите кнопку питания для подтверждения выбора. Устройство перейдет на страницу меню, где повторно запросит разрешение на очистку. Выбираем Yes и ждем несколько секунд до завершения процесса.Надпись Cash wipe complete в нижней части экрана подскажет нам о завершении процедуры. После этого осталось выбрать пункт Reboot system now и подождать несколько секунд, пока наше устройство перезагрузится. Готово. Кэш и оперативная память очищены!Несмотря на то, что данный способ помогает быстро очистить кэш системы, помните, что он не затрагивает кэш приложений, который при нехватке памяти также может нуждаться в очистке.Надеемся, что данный способ поможет вам ускорить работу смартфона, а в вашем арсенале появится еще один полезный инструмент для оптимизации системы.