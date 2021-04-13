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Умер Леонид Борткевич

13.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

25 мая артисту должно было исполниться 72 года.

Умер Леонид Борткевич

Информация о смерти артиста появилась на странице в Facebook

«Сегодня в Минске скончался один из легендарных Песняров, Леонид Борткевич! Светлая память Артисту!»

Под сообщением сразу же стали появляться десятки комментариев с соболезнованиями.

Леонид Борткевич — солист легендарного состава «Песняров» под руководством Владимира Мулявина.

Борткевич в детстве окончил музыкальную школу, но после поступил в архитектурный техникум. Его дипломным проектом стал кинотеатр «Октябрь» в Минске.

В 1970 году он попал в ВИА «Песняры» и сразу стал одним из лучших вокалистов ансамбля. После поступления в ГИТИС на специальность «режиссура» в 1980 году ушел из ансамбля и выступал сольно.

В конце 90-х вместе с женой Ольгой Корбут и сыном Ричардом уехал в США. Вернулся в 2000–м году и до смерти Владимира Мулявина работал в ансамбле.

После создал «Песняры» под управлением Леонида Борткевича и продолжал традиции Мулявина. Но в 2008 году этот ансамбль распался. В феврале 2009 года ансамбль «Песняры» под управлением Борткевича появился снова, в него объединились Леонид Борткевич, Анатолий Кашепаров и Олег Молчан.

 
Теги: Минск
 
 
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25 мая артисту должно было исполниться 72 года.
 
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