В Минске ищут 13-летнего мальчика. Вышел из школы и пропал

Источник материала: Onliner

Столичная милиция ищет 13-летнего минчанина Антона Повколаса. Вчера около шести вечера мальчик ушел из школы в неизвестном направлении. В РУВД просят помочь найти подростка.

На вид Антону 13 лет, его рост около 152 сантиметров. Парень плотного телосложения, у него светлые волосы и карие глаза. Особая примета пропавшего — заикание.





В день исчезновения подросток был в голубой куртке с черными вставками, синих брюках, темно-синих туфлях, при себе имел сиреневый портфель.

В милиции рассказали Onliner, что Антон пропал в районе 52-й школы Минска, что на Каменногорской улице.

Если вам известно местонахождение подростка, милиция просит сообщить об этом в Фрунзенское РУВД Минска по телефонам (8 017) 207-67-67, 8 029 391-97-90, 8 025 956-22-25 или по номеру 102.