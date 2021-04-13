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Глава Минска предложил госзастройщикам проектировать дома с паркингом на первом этаже

13.04.2021 13:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Государственные застройщики, такие как Минский домостроительный комбинат и другие предприятия концерна ГПО «Минскстрой», могли бы при проектировании домов предусматривать на цокольном этаже паркинг, считает глава Мингорисполкома Владимир Кухарев. Эту мысль он озвучил на встрече с коллективом комбината, сообщает БЕЛТА.

Председатель Мингорисполкома согласился с мнением, что проблема с парковочными местами в городе серьезная: в Минске зарегистрировано 850 000 единиц личного транспорта, еще около 200 000 сторонних машин ежедневно курсирует в столице. При этом усилия властей по строительству многоуровневых паркингов не всегда бывают оценены автовладельцами, которые предпочитают ставить машины ближе к дому, офису и т. д.

— Конечно, паркинги строим, но пустых машино-мест много — все лезут во дворы. Поэтому надо отрабатывать ужесточение законодательства по стоянкам и парковкам в неположенных местах. Второй вопрос — при строительстве новых домов, чтобы не делать рядом паркинг, надо первый, цокольный этаж делать под стоянку. Не обязательно закрытую, просто на сваях. Такие примеры есть. Тем более будем массово переходить на строительство жилья на электрообогреве, это освободит много площади, — рассказал Владимир Кухарев.

По его словам, у Минского домостроительного комбината тоже есть серии конструкций, позволяющие предусматривать подобные проектные решения. Они будут востребованы, особенно в местах плотной застройки.


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Теги: Минск
 
 
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