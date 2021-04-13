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В ПАСЕ 19-22 апреля обсудят два доклада по Беларуси

13.04.2021 13:37 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В Страсбурге 19-22 апреля пройдет весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Ожидается, что в ходе сессии будут обсуждаться сразу два доклада по Беларуси и подготовленные на их основе резолюции: «Нарушения прав человека в Беларуси требуют международного расследования» (автор французский депутат Александра Луи) и «Срочная необходимость избирательной реформы в Беларуси» (автор британский депутат лорд Дэвид Бленкатра).

Кроме того, на очереди третий, очень важный доклад «О призыве к инклюзивному национальному политическому процессу в Беларуси». В рамках его подготовки депутат от Финляндии Киммо Кильюнен должен будет до конца года попасть в Беларусь с ознакомительным визитом.

 
 
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В Страсбурге 19-22 апреля пройдет весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
 
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