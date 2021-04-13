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Новые подробности: Григория Костусева задержали по ст. 342 УК

13.04.2021 13:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Шклове сегодня, 13 апреля, около 09.45 силовики пришли к зятю председателя партии БНФ Григория Костусева Дмитрию Антончику. Об этом он сам рассказал «Нашай Ніве».



Изначально правозащитники сообщали о его задержании, но мужчина после обыска на воле.

Жена Дмитрия ранее рассказывала, что его остановили сотрудники ГАИ и отвезли в местный РОВД. На данный момент связь с ним отсутствует, сообщает 6tv.by.

Самого Григория Костусева вечером 12 апреля задержали в Шклове в рамках уголовного дела и отвезли в СИЗО КГБ в Минск. По словам зятя, он задержан как подозреваемый по ст. 342 УК за «подготовку или организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок».

Напомним, Партия БНФ входит в оргкомитет по организации «Чернобыльского шляха». 9 апреля заявка на проведение акции была подана в Мингорисполком. 

Ее подписали глава партии «Зеленые» Дмитрий Кучук, глава Партии БНФ Григорий Костусев и представитель БСДП Людмила Волкова. 

Ответ властей ожидается по закону до 21 апреля.

Напомним, что подпись Григория Костусева также стояла и под коллективной заявкой на празднование Дня Воли 25 марта, которое власти запретили. 
 
Теги: Минск
 
 
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В Шклове сегодня, 13 апреля, около 09.45 силовики пришли к зятю председателя партии БНФ Григория Костусева Дмитрию Антончику. Об этом он сам рассказал «Нашай Ніве».
 
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