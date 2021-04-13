ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Егоров: У властей не осталось никаких надежд

13.04.2021 13:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Репрессии в Беларуси не подчиняются никакой логике, поэтому жертвой может стать каждый, заявил "Белорусскому партизану" старший аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров.

Егоров: У властей не осталось никаких надежд
– Владимир Макей сказал, что если Запад будет «нагнетать ситуацию», то «не будет того гражданского общества, о котором так пекутся европейские партнеры». Как оцениваете его заявление? 

– Репрессии против гражданского общества всегда разворачивались в период обострения отношений с Западом после разного рода эксцессов, которые обычно случались после выборов. Это выливалось в ограничение деятельности организаций или их закрытие, преследование активистов, редакций независимых СМИ.

Но такой агрессивной риторики, угроз Западу, что мы будем здесь бомбить Бобруйск, будем репрессировать своих же граждан – такого не было. 

Почему теперь решили прибегнуть к такой риторике? По-видимому, потому что у властей не осталось никаких надежд, что они смогут договориться с Западом при отсутствии уступок со своей стороны.

– Как может развиваться ситуация в ближайшем будущем? США, судя по всему, активируют санкции против предприятий концерна «Белнефтехим». Польша думает, как ответить на действия белорусских властей. 

– В позиции официального Минска, скорее всего, ничего не изменится. Наверное, мы будем видеть продолжение истерики, неадекватных заявлений, угроз в отношении гражданского общества и Запада.


– Если репрессии продолжатся и усилятся, то кого они могут затронуть?

– Репрессии в Беларуси не подчиняются какой-то логике. Либо мы не можем эту логику определить, либо ее просто нет, поскольку белорусские власти частично живут в иллюзиях и необходимости следовать идеологическим установкам.

Раз они придумали версию, что все события в стране инспирированы Западом, значит, необходимо найти доказательства этого заговора, обнаружить агентов Запада. 

Это как при сталинских репрессиях преследовали врагов народа: сначала придумали, что такие есть, а потом старались их физически обнаружить.

Белорусские власти действуют теперь точно также. Если пропаганда говорит, что митинги и уличная активность организованы, то нужно найти этих организаторов.

За счет смешения реальности с абсурдом из госпропаганды и необходимости ему следовать репрессивная политика не подчиняется ясной логике. Я рассматриваю эти репрессии как «случайные», в том смысле что они могут коснуться каждого: любой группы, организации, любого медиа, блогера, вообще аполитичных граждан, которые, например, занимаются балетом.

Есть и другая особенность нынешних репрессий – их системность. Власти отрабатывают сектор за сектором, организацию за организацией, пытаются дойти до каждого. Думаю, власти попытаются прошерстить абсолютно все структуры, до которых смогут дотянуться. 

– В политическом контексте Макей недавно заявил, что минимум в нескольких странах мира будут закрыты белорусские посольства. К чему это может привести? 

– Мне кажется, что основная причина закрытия этих посольств – кадровый голод и желание минимизировать финансовые затраты. Поэтому посольства ожидает оптимизация в тех странах, у которых с Беларусью низкий уровень торгово-экономического взаимодействия.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Репрессии в Беларуси не подчиняются никакой логике, поэтому жертвой может стать каждый, заявил "Белорусскому партизану" старший аналитик Центра европейской...
 
Новости дня
Новости разные
 
Какой первый признак того, что ты нравишься человеку?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by