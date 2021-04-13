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Ученые впервые сделали фото дна Антарктики, которое десятилетиями было покрыто толстым слоем льда

13.04.2021 13:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ученым удалось сделать серию фотографий дна Антарктики, которое десятилетиями находилось под толстым слоем льда. Кадры показали «удивительный уровень биоразнообразия».


От Антарктического ледяного щита в конце февраля откололся огромный айсберг, которому дали название А74. Его площадь — 1270 квадратных километров, что вдвое больше Берлина. Рядом оказалось немецкое исследовательское судно Polarstern — ему удалось войти в район между этим айсбергом и шельфовым ледником Бранта.

Эксперты сделали ряд снимков как самой местности, так и кадры морского дна, на которое долго не падал солнечный свет. Это удалось сделать с помощью OFOBS — специальной системы глубоководного наблюдения. Первые изображения показывают «удивительный уровень биоразнообразия в регионе».













Исследователи обнаружили ряд видов — морских огурцов, морских звезд, различных моллюсков, по крайней мере пять разновидностей рыб и два вида кальмаров. Кроме того, на камнях нашлись многочисленные организмы, выполняющие роль фильтров. Но пока непонятно, питаются ли они в основном остатками водорослей или органическими частицами, переносимыми льдом.

Ученые также собрали пробы донных отложений — с их помощью получится сделать более четкие выводы об экосистеме этого места.

 
 
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От Антарктического ледяного щита в конце февраля откололся огромный айсберг, которому дали название А74.
 
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