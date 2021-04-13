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Skoda представила обновленный кроссовер Kodiaq
Источник материала: Tut.by
Компания Skoda провела онлайн-премьеру модернизированной версии Kodiaq — своего
Перемены во внешности
В салоне — двухспицевый руль в новом фирменном стиле (в качестве опции — с тремя спицами, который является стандартным для версий Sportline и RS), новые декоративные вставки и контрастная прострочка (серого или красного цвета у Kodiaq RS) на передней панели и дверных картах.
Стал шире список доступных опций, который включает эргономичные сиденья с отделкой перфорированной кожей, вентиляцией и функцией массажа, индукционную зарядную станцию, 575-ваттную аудиосистему Canton с 10 динамиками и сабвуфером и цифровую приборную панель с 10,25-дюймовым экраном и четырьмя вариантами оформления (для Kodiaq RS она идет уже «в базе»). Мультимедиа-система — с экраном 8 или 9,2 дюйма в зависимости от комплектации.
Среди электронных водительских ассистентов — предупреждающая о риске столкновения усовершенствованная система Crew Protect Assist с дополнительными радарными датчиками, отслеживающими объекты не только спереди, но и сзади автомобиля.
Модификация Kodiaq RS помимо внешних изменений получила новый двигатель — дизель 2.0 BiTDI заменен на бензиновый двухлитровый агрегат TSI, развивающий 245 л.с. (+ 5 л.с. по сравнению с дореформенной версией). Работает он в паре с облегченным (на 5,2 кг) 7-ступенчатым «роботом» DSG. Другие заявленные в Европе двигатели — 1.5 TSI (150 л.с.) и 2.0 TSI (190 л.с.), а также два варианта дизеля 2.0 TDI Evo (150 и 200 л.с.). При этом базовый Kodiaq с 150-сильным бензиновым мотором — единственный вариант, для которого доступны 6-ступенчатая «механика» и передний привод, все остальные версии по умолчанию оснащаются «роботом», а самые мощные варианты вдобавок и полным приводом.
У европейских дилеров обновленный Kodiaq появится в июле этого года, а до рынка ТС доберется осенью. Информация по доступным у нас версиям и ценам будет обнародована ближе к моменту рыночного дебюта.
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Компания Skoda провела онлайн-премьеру модернизированного Kodiaq - своего самого популярного кроссовера чешского бренда.
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