ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Skoda представила обновленный кроссовер Kodiaq

13.04.2021 13:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Компания Skoda провела онлайн-премьеру модернизированной версии Kodiaq — своего самого популярного кроссовера. С момента дебюта в 2016 году он разошелся по миру тиражом свыше 600 тысяч экземпляров, а теперь флагманский «паркетник» получил ряд визуальных и технологических доработок.


Перемены во внешности Kodiaq, как и ожидалось, скромные. Кроссовер получил более эффектное оформление передней части с приподнятым и более рельефным капотом и установленной практически под прямым углом решеткой радиатора и более узкими фарами (за доплату доступна светодиодная матричная оптика), а также резко очерченные задние фонари, измененные бамперы и новый спойлер на багажной двери. Пересмотрена и гамма колесных дисков — диаметром от 17 до 20 дюймов с аэродинамическими пластиковыми щитками у топовой RS-версии.



В салоне — двухспицевый руль в новом фирменном стиле (в качестве опции — с тремя спицами, который является стандартным для версий Sportline и RS), новые декоративные вставки и контрастная прострочка (серого или красного цвета у Kodiaq RS) на передней панели и дверных картах.


Стал шире список доступных опций, который включает эргономичные сиденья с отделкой перфорированной кожей, вентиляцией и функцией массажа, индукционную зарядную станцию, 575-ваттную аудиосистему Canton с 10 динамиками и сабвуфером и цифровую приборную панель с 10,25-дюймовым экраном и четырьмя вариантами оформления (для Kodiaq RS она идет уже «в базе»). Мультимедиа-система — с экраном 8 или 9,2 дюйма в зависимости от комплектации.


Среди электронных водительских ассистентов — предупреждающая о риске столкновения усовершенствованная система Crew Protect Assist с дополнительными радарными датчиками, отслеживающими объекты не только спереди, но и сзади автомобиля.


Модификация Kodiaq RS помимо внешних изменений получила новый двигатель — дизель 2.0 BiTDI заменен на бензиновый двухлитровый агрегат TSI, развивающий 245 л.с. (+ 5 л.с. по сравнению с дореформенной версией). Работает он в паре с облегченным (на 5,2 кг) 7-ступенчатым «роботом» DSG. Другие заявленные в Европе двигатели — 1.5 TSI (150 л.с.) и 2.0 TSI (190 л.с.), а также два варианта дизеля 2.0 TDI Evo (150 и 200 л.с.). При этом базовый Kodiaq с 150-сильным бензиновым мотором — единственный вариант, для которого доступны 6-ступенчатая «механика» и передний привод, все остальные версии по умолчанию оснащаются «роботом», а самые мощные варианты вдобавок и полным приводом.


У европейских дилеров обновленный Kodiaq появится в июле этого года, а до рынка ТС доберется осенью. Информация по доступным у нас версиям и ценам будет обнародована ближе к моменту рыночного дебюта.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Skoda провела онлайн-премьеру модернизированного Kodiaq - своего самого популярного кроссовера чешского бренда.
 
Новости дня
Новости разные
 
В ПАСЕ 19-22 апреля обсудят два доклада по Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by