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Биржа: доллар и евро упали на торгах 13 апреля

13.04.2021 13:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

13 апреля торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились падением американской и европейской валют.

Биржа: доллар и евро упали на торгах 13 апреля
Фото pixabay.com

Доллар упал на 0,0033 пункта и завершил сессию на отметке 2,6398 белорусского рубля, а евро на 0,0027 пункта — 3,1403 белорусского рубля.

А вот российский рубль сегодня вырос на 0,0086 пункта — 3,4181 белорусского рубля за 100 российских.

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Теги: Курсы валют
 
 
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13 апреля торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились падением американской и европейской валют.
 
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