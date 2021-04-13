Биржа: доллар и евро упали на торгах 13 апреля

13 апреля торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились падением американской и европейской валют.



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Доллар упал на 0,0033 пункта и завершил сессию на отметке 2,6398 белорусского рубля, а евро на 0,0027 пункта — 3,1403 белорусского рубля.

А вот российский рубль сегодня вырос на 0,0086 пункта — 3,4181 белорусского рубля за 100 российских.

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