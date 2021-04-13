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Минчанина приговорили к пяти годам ограничения свободы за комментарии под фото милиционеров

13.04.2021 13:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Заводского района Минска 13 апреля приговорил Алексея Липеня к пяти годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Минчанина приговорили к пяти годам ограничения свободы за комментарии под фото милиционеров

Его обвиняли по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 369 (публичное оскорбление представителя власти) и ст. 364 (угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел), сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

Дело рассматривал судья Олег Коляда.

Согласно обвинению, Алексей Липень неоднократно, используя различные никнеймы, оставлял оскорбительные комментарии под фотографиями сотрудников милиции в телеграмм-канале в период с 29 октября по 18 декабря 2020 года. Своими действиями, как утверждается, он унизил честь и достоинство сотрудников милиции как представителей власти и как людей, а также подорвал авторитет государственной власти.

Также обвиняемый размещал комментарии якобы с угрозами в адрес шести милиционеров — они признаны потерпевшими по ст. 364 УК. Всего по делу проходило более 10 пострадавших сотрудников милиции.

Обвиняемый обязан компенсировать причиненный моральный вред потерпевшим на 5.500 рублей и судебные издержки — 522 рубля.

До вступления приговора в силу Алексей Липень освобожден из-под стражи под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Он находился под стражей с 26 февраля.

 

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Теги: Минск
 
 
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Суд Заводского района Минска 13 апреля приговорил Алексея Липеня к пяти годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.
 
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