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Кинотрилогия «Властелин колец» снова выходит в прокат. Спустя 20 лет!

13.04.2021 14:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кинотрилогия «Властелин колец» возвращается на большие экраны спустя 20 лет после выхода первого фильма. Все три картины покажут в Минске поочередно: 15 апреля в прокат выйдет «Властелин колец: Братство кольца», с 22 апреля в столице будут показывать «Властелин колец: Две крепости», а заключительный фильм серии «Властелин колец: Возвращение короля» зритель увидит с 29 апреля.


Кадр из фильма

В основу кинотрилогии «Властелин колец» Питера Джексона лег одноименный роман английского писателя Джона Р. Р. Толкина. Это хроника великой войны за кольцо, длившейся не одну тысячу лет: тот, кто владел кольцом, получал власть над всеми живыми существами, но был обязан служить злу. В серии фильмов снялись Элайджа Вуд, Иэн МакКеллен, Вигго Мортенсен, Шон Бин, Орландо Блум, Кейт Бланшетт, Лив Тайлер и другие звездные актеры.

Первая часть «Властелин колец: Братство кольца» вышла в далеком 2001 году. Сюжет фильма такой: тихая деревня, где живут хоббиты. Волшебник Гэндальф, придя на 111-й день рождения к своему старому другу Бильбо Бэггинсу, начинает вести разговор о кольце, которое Бильбо нашел много лет назад. Это кольцо принадлежало когда-то темному властителю Средиземья Саурону, и оно дает большую власть своему обладателю. Теперь Саурон хочет вернуть себе власть над Средиземьем. Бильбо отдает найденное кольцо племяннику Фродо, который пытается научиться справляться с тем страшным могуществом, которое дает ему кольцо.

Спустя 20 лет после премьеры «Властелин колец: Братство кольца» снова покажут в кино — картина выйдет на экраны минских кинотеатров 15 апреля, билеты уже в продаже. Следом в повторный прокат выйдут вторая и третья части трилогии: 22 апреля — «Властелин колец: Две крепости» и 29 апреля — «Властелин колец: Возвращение короля». Билеты на них появятся чуть позже. Фильмы будут демонстрироваться в дубляже.

«Властелин колец: Братство кольца»

Когда: с 15 апреля
Где: , , , , и .
Сколько: от 6 рублей

Купить билет

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Теги: Минск
 
 
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Кинотрилогия «Властелин колец» возвращается на большие экраны спустя 20 лет после выхода первого фильма. Все три картины покажут в Минске поочередно: 15 апреля в...
 
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