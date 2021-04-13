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Польская армия пополняется советскими танками
Источник материала: Tut.by
Оружейное предприятие «Бумал-Лабенды» передало польской армии 15 модернизированных танков Т-72 с начала года, до конца апреля вооруженные силы получат еще четыре машины. Об этом
Все эти машины должны были быть поставлены еще в 2020 году, однако пандемия COVID-19 помешала этим планам, и их продлили на год.
Танки отправились в 20-ю мехбригаду в Бартошице, 16-ю Поморскую механизированную дивизию и вновь сформированный батальон 19-й механизированной бригады в Люблине.
Напомним, что Польша одновременно идет и по «советскому», и по «западному» пути танкостроения, одновременно закупая немецкие Leopard 2 и модернизируя имеющиеся со времен холодной войны танки Т-72. Во время модернизации машины получают новые наблюдательные и прицельные приспособления, включая тепловизоры, а также цифровые средства внешней и внутренней связи. Общая стоимость контракта на улучшение Т-72 составляет порядка 1,749 миллиарда злотых (386 миллионов евро).
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Несмотря на наличие немецких «Леопардов», в бронетанковых силах Польши нашлось место и для машин, разработанных в СССР.
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