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Siri проболталась о новой презентации Apple
Источник материала: Onliner
Стала известна дата проведения новой презентации Apple,
Вероятнее всего, презентация состоится в онлайн-формате, как и несколько предыдущих. От Apple ожидают премьеру нового iPad Pro с дисплеем mini-LED, а также нескольких других новинок. Возможно, компания сделает анонсы, связанные с компьютерами Mac и колонкой HomePod.
Ранее Apple сообщала даты проведения ежегодной конференции WWDC: мероприятие пройдет 7—11 июня. Обычно на этой конференции компания представляет новинки софта: свежие версии операционных систем для своих продуктов.
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