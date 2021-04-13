Siri проболталась о новой презентации Apple

Источник материала: Onliner

Стала известна дата проведения новой презентации Apple, сообщает издание MacRumors. Официального подтверждения информации нет, но дату выдал голосовой помощник Siri: на запрос «Apple event» робот сообщил, что мероприятие состоится 20 апреля в Apple Park.

Вероятнее всего, презентация состоится в онлайн-формате, как и несколько предыдущих. От Apple ожидают премьеру нового iPad Pro с дисплеем mini-LED, а также нескольких других новинок. Возможно, компания сделает анонсы, связанные с компьютерами Mac и колонкой HomePod.

Ранее Apple сообщала даты проведения ежегодной конференции WWDC: мероприятие пройдет 7—11 июня. Обычно на этой конференции компания представляет новинки софта: свежие версии операционных систем для своих продуктов.