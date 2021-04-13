Причиной вчерашнего крупного пожара в Санкт-Петербурге назван поджог. Недавно территорию «Невской мануфактуры» отдали под застройку

Источник материала: Onliner

Предварительной причиной масштабного пожара в Санкт-Петерубрге, в результате которого полностью сгорело многоэтажное здание «Невской мануфактуры» назван поджог. «Согласно имеющимся данным, причина пожара — умышленный поджог, устроенный в той части здания, где находилось производство резиновых лодок», - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Также стало известно, что территория предприятия была отдана под многоквартирную застройку.

Вчера в Санкт-Петербурге горело здание «Невской мануфактуры», расположенное на Октябрьской набережной. Шестиэтажная постройка была практически полностью охвачена пламенем, дым видели за несколько километров. В ходе тушения погиб один сотрудник МЧС, еще трое пострадали. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Пожару был присвоен наивысший ранг сложности.

Дополнено. Кроме версии умышленного поджога, являющейся сейчас основной, следователи рассматривают и другие вероятные причины происшествия. Среди них — короткое замыкание. По факту пожара возбуждено два уголовных дела, в рамках одного из них задержаны генеральный директор «Невской мануфактуры» и его заместитель. Как стало известно российским СМИ, территория предприятия была отдана под застройку многоквартирными жилыми домами. По разным данным, это произошло или около месяца назад, или еще в 2013 году. Местные градозащитники считают, что эти события напрямую связаны.

Известно, что ткацкую фабрику в 1841 году основал английский купец Джеймс Торнтон. Далее она пережила тяжелые времена национализации, консервации и вновь задышала только в 90-х. Сейчас большую часть площадей завод сдает в аренду.

Местное МЧС сообщает, что первый звонок с информацией о ЧП поступил в службу в 12:35. Однако огонь очень быстро распространялся: площадь пожара увеличилась с 1,5 тыс. кв. м до 4 тыс. кв. м. В здании рухнули кровля и перекрытия.

Сейчас усмирением огня занимается более 300 человек боевого состава и порядка 70 единиц техники. При необходимости будет задействован пожарный вертолет.

Дополнено в 16:20

Здание по-прежнему полыхает. Более того, сообщается, что огонь перекинулся на близлежащие деревья. Однако в МЧС уверяют, что опасности для соседних зданий нет.

«В здании были довольно серьезные нарушения требований пожарной безопасности, среди которых отсутствие или неисправность систем противопожарной защиты, в том числе автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации и дымоудаления. Их выявили сотрудники Госпожнадзора в ходе плановой проверки. Внеплановая проверка показала, что данные нарушения не устранены, в связи с этим административный материал был направлен в мировой суд», — рассказал ТАСС один из источников.

Дополнено в 17:40

Пожар до сих пор бушует на огромных площадях фабрики. Не помогают даже силы пожарного вертолета, который уже сбросил более 30 тонн воды. После 17 часов было принято решение привлечь к ликвидации ЧП армию.

Несмотря на прежние уверения спасателей, пламя все-таки перекинулось на соседнее здание, в котором размещается хостел. Проживающие были эвакуированы заранее.

Дополнено в 21:30

На месте тушения найдено тело погибшего пожарного, сообщает fontanka.ru. Это командир пожарно-спасательной части № 64 Невского района. Тем временем принимавшие участие в тушении вертолеты были вынуждены покинуть место пожара из-за наступления темноты.