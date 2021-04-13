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В Кремле заявляют о возможном отказе от международных платежных систем
Источник материала: Партизан
Ограничения в отношении России используются целым рядом государств, которые преследуют цель незаконного с точки зрения международного права сдерживания, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью иранскому информационному агентству заявил, что Москва прорабатывает отказ от использования западных платежных систем. Таким образом российская сторона реагирует на риски, связанные с санкциями и возможным в связи с этим отключением от международных платежных сервисов.
"Мы можем с уверенностью констатировать одно. Что в тех или иных формах ограничения в отношении России используются целым рядом государств, которые преследуют цель такого незаконного с точки зрения международного права сдерживания России", - констатировал пресс-секретарь Владимира Путина.
По его словам, ограничительные меры в адрес России носят непредсказуемый характер, поэтому нельзя исключать никаких рестрикций, учитывая враждебное отношение.
Дмитрий Песков считает, что "лучший способ хеджирования всех рисков - это создание систем, которые могут компенсировать отсутствие той или иной услуги, тех или иных форматов сопровождения финансовой деятельности".
Пресс-секретарь пояснил, что нужно укреплять суверенитет в различных отраслях экономики, в том числе, и такой, как банковское дело. Этот процесс начался после рассмотрения возможного отключения России от Visa и Mastercard и привел к созданию национальной платежной системы "Мир".
"Мы видим, что сейчас эта система уже достаточно окрепла. Да, она не имеет пока международного хождения, но все-таки уже появились страны, где этот системой можно пользоваться", - напомнил он.
По мнению Дмитрия Пескова, в настоящее время ни у кого нет сомнений, что российская платежная система приобретет глобальный статус.
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Ограничения в отношении России используются целым рядом государств, которые преследуют цель незаконного с точки зрения международного права сдерживания, заявил...
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