ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Продано! Айтишник купил картину, чтобы поддержать адвоката Сергея Зикрацкого

13.04.2021 14:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Адвокат Сергей Зикрацкий выставил на аукцион картину художницы Ольги Якубовской, чтобы выплатить компенсацию своим экс-сотрудникам. Сегодня картину купил айтишник Виктор Синицкий, который думает передать её в музей, когда придёт время.

Сергей Зикрацкий — один из лучших белорусских адвокатов. Специализируется на авторском, корпоративном праве, интеллектуальной собственности, пишет dev.by

В последний год участвует на стороне защиты в политически мотивированных делах, защищал TUT.BY, когда его лишали статуса СМИ, журналистку «Белсата» Екатерину Андрееву (Бахвалову), сотрудников Пресс-клуба, которые находятся в СИЗО по обвинению в неуплате налогов.

Выставить картину на аукцион Сергей Зикрацкий был вынужден, после того, как его лишили адвокатской лицензии:

— Вы наверняка знаете классную художницу Ольгу Якубовскую (если не знаете, зайдите в её профиль). Недавно она написала картину «Страж закона» и подарила её мне. Первое, что я подумал: «Отдам картину в Музей адвокатуры Новой Беларуси». Но потом решил её продать, — написал Сергей на своей странице в фейсбуке.

— Вся моя активность последние две недели заключается в том, чтобы достойно завершить свою адвокатскую деятельность. Завершение начатых проектов, встречи с клиентами, с адвокатами, которым передаю клиентов, поиск работы для уволенных сотрудников. 

По закону мои сотрудники имели право на компенсацию в размере двухмесячного оклада в связи с увольнением из-за прекращения моей деятельности. Для меня это немаленькие деньги. У меня не было возможности одномоментно заплатить двухмесячную зарплату 3 уволенным сотрудникам. Они пошли на встречу — и написали заявления об увольнении по соглашению сторон.

С одной стороны, по закону я могу уже не платить компенсацию сотрудникам. С другой стороны, кроме норм права есть еще и нормы морали, а также хорошие отношения с уже бывшими сотрудниками. Я пообещал сотрудникам, что они получат компенсацию, как только у меня появится такая возможность. 

Часть денег на компенсацию сотрудникам у меня уже есть. Но далеко не вся. Именно поэтому я и решил выставить картину на аукцион. Все полученные от продажи картины деньги отправятся моим бывшим сотрудникам, которые до последнего работали со мной и помогали защищать граждан, — написал Сергей. 

Сегодня стало известно, что аукцион закончен. Его победитель —  айтишник Виктор Синицкий. Он купил картину за 3 тысячи белорусских рублей (стартовая цена на аукционе — 200 рублей). Это ровно та сумма, которой не хватало Сергею Зикрацкому для выплаты компенсации своим сотрудникам. 

— Купить картину решил, потому что очень уважаю Сергея как человека и специалиста, хотя лично мы не были знакомы, — рассказал dev.by Виктор Синицкий. — Картина у меня «на ответственном хранении» до лучших времён. Я не считаю её своей собственностью и не намерен любоваться ей в гордом одиночестве. 

Когда придёт время, она займёт своё место в качестве экспонат в музее или на выставке. Всё это будет обсуждаться с Сергеем и Ольгой, естественно. Хотелось бы уточнить ещё, что картина куплена за деньги, полученные в качестве абсолютно белой зарплаты, с которой уплачены все налоги.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Адвокат Сергей Зикрацкий выставил на аукцион картину художницы Ольги Якубовской, чтобы выплатить компенсацию своим экс-сотрудникам. Сегодня картину купил...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский рубль укрепился к доллару на торгах БВФБ 13 апреля 2021 г.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by