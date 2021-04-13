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В Докшицах задержаны журналисты Дмитрий Лупач и Елена Шабуня

13.04.2021 14:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Докшицах задержаны журналисты Дмитрий Лупач и Елена Шабуня, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

В Докшицах задержаны журналисты Дмитрий Лупач и Елена Шабуня
Фото spring96.org

Причина задержания неизвестна, журналисты сейчас находятся в отделении милиции. Они сотрудничают с польским телеканалом «Белсат».

Лупача с начала года шесть раз штрафовали за сотрудничество с иностранным СМИ без аккредитации. В последний раз — 25 февраля, штраф составил 105 базовых величин (3045 рублей) по трем протоколам.

 

 

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В Докшицах задержаны журналисты Дмитрий Лупач и Елена Шабуня, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.
 
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