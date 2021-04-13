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В Докшицах задержаны журналисты Дмитрий Лупач и Елена Шабуня
Источник материала: Навiны
В Докшицах задержаны журналисты Дмитрий Лупач и Елена Шабуня, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.
Причина задержания неизвестна, журналисты сейчас находятся в отделении милиции. Они сотрудничают с польским телеканалом «Белсат».
Лупача с начала года шесть раз штрафовали за сотрудничество с иностранным СМИ без аккредитации. В последний раз — 25 февраля, штраф составил 105 базовых величин (3045 рублей) по трем протоколам.
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В Докшицах задержаны журналисты Дмитрий Лупач и Елена Шабуня, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.
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