В Докшицах задержаны журналисты Дмитрий Лупач и Елена Шабуня, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.



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Причина задержания неизвестна, журналисты сейчас находятся в отделении милиции. Они сотрудничают с польским телеканалом «Белсат».

Лупача с начала года шесть раз штрафовали за сотрудничество с иностранным СМИ без аккредитации. В последний раз — 25 февраля, штраф составил 105 базовых величин (3045 рублей) по трем протоколам.