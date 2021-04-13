Литовские пограничники задержали новую партию контрабандных сигарет из Беларуси

Литовские пограничники задержали почти 2 тыс. пачек контрабандных сигарет из Беларуси, сообщает Государственная пограничная служба Литвы.



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В районе Швенчёниса, примерно в 50 метрах от государственной границы с Беларусью, собака пограничной службы Литвы заметила две связки, обернутые черным полиэтиленом. В них было 1997 пачек сигарет с белорусскими акцизными марками.

В ходе спецоперации, которую провели литовские пограничники, в приграничной зоне задержан 46-летний житель Вильнюса, у которого при себе не было документов, удостоверяющих личность. В его отношении возбуждено административное дело. За перевозку подакцизных товаров с нарушением установленного порядка ему грозит штраф до 6000 евро. Дело будет рассматривать суд.

Следует отметить, что в последнее время таможенники и пограничники Польши и Литвы регулярно задерживают контрабандистов белорусских сигарет. О последнем случае крупной контрабанды сигарет из Беларуси сообщили польские пограничники 26 марта 2021 года.

По мнению экспертов, контрабанда белорусских сигарет обусловлена их дешевизной по сравнению с другими странами ЕАЭС и ЕС из-за низких ставок акцизов.

Заместитель министра финансов Дмитрий Кийко, выступая в прошлом году в Палате представителей, отмечал, что в Беларуси ставки акцизов составляют от 9,4 до 27,3 евро за тысячу штук сигарет, а в России — 33,4 евро за тысячу штук, в Казахстане — 21,7 евро за тысячу штук, в Армении — 18,4 евро за тысячу штук. В то же время в Евросоюзе ставки акцизов на табачную продукцию значительно выше — от 90 до 150 евро за тысячу штук.

В 2020 году в Беларуси было ратифицировано соглашение о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств — членов ЕАЭС. Документ предполагает, что постепенно ставки акцизов на табачную продукцию в Беларуси будут повышаться до уровня, который установлен в других странах ЕАЭС.