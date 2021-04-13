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Погода в СНГ: дожди ожидаются в Таджикистане, пик активности клещей наступил в Казахстане
13.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Весна в столице России опережает календарь. Накануне температура воздуха в Москве установила рекорд. 12 апреля стал самым теплым днем с начала года.
Таджикистан
На большей части Казахстана сегодня без осадков. В Южной столице тоже светит солнце, а на градусниках + 19. Но с прогулками на природе лучше повременить. Есть риск поймать клеща. Опасное насекомое может не только испортить отдых, но и заразить инфекциями, например, вирусным энцефалитом. Сейчас самый пик активности клещей. Эпидемиологи начали обработку парков, скверов и горных зеленых зон. Специалисты планируют пройти с препаратом почти три тысячи гектаров насаждений. Если не будет дождей, уже через пару недель встречи с клещами на этих участках можно не бояться.
«У нас две бригады. Мужская – обрабатывает в горах, здесь более протяженные участки, а женская – в парках и скверах. Используем аппарат «Горячий туман» – термогенератор, он распыляет специальное средство примерно на полкилометра. Оно достаточно мощное и сохраняет эффект в течение одного – полутора месяцев», –рассказал врач-эпидемиолог центра дезинфекции по городу Алматы Шерхан Кыдырбаев.
Пульт от погоды в Армении, кажется, сломался. Так шутят жители республики. Выходя утром из дома, почти невозможно предугадать, какая погода будет через несколько часов. Сейчас в Ереване солнечно, а днем небо затянет тучами. В прогнозе – дождь и гроза. Но движение температуры вверх уже не остановить. До плюс 18 в армянской столице.
Беларусь
До 18 градусов тепла ожидается сегодня в Минске. А вот на юге страны будет холоднее – около 12. Виной – плотные облака. С потеплением многие белорусы отправились на пикники в лес. Правда, некоторым после отдыха пришлось заплатить штраф. За загрязнение лесного фонда к ответственности уже привлечены 22 человека. Нарушителей выявили с помощью фотоловушек.
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Температура воздуха уверенно движется вверх. Подробнее о погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
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