Погода в СНГ: дожди ожидаются в Таджикистане, пик активности клещей наступил в Казахстане

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Весна в столице России опережает календарь. Накануне температура воздуха в Москве установила рекорд. 12 апреля стал самым теплым днем с начала года. Сегодня в столице больше плюс 20 . О погоде в других странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Таджикистан



Таджикистан затянуло тучами. Дожди в прогнозе практически во всех регионах страны. На востоке из-за обильных осадков есть риск повышения уровня воды в реках Обихингоу, Кызылсу и Яхсу. Чтобы большая вода не затопила дороги и дома жителей, мобильные бригады спасателей укрепляют берега и очищают от завалов русла. Несмотря на ненастье, температура уверенно движется вверх. В Душанбе днем воздух прогреется до 19 градусов.

На большей части Казахстана сегодня без осадков. В Южной столице тоже светит солнце, а на градусниках + 19. Но с прогулками на природе лучше повременить. Есть риск поймать клеща. Опасное насекомое может не только испортить отдых, но и заразить инфекциями, например, вирусным энцефалитом. Сейчас самый пик активности клещей. Эпидемиологи начали обработку парков, скверов и горных зеленых зон. Специалисты планируют пройти с препаратом почти три тысячи гектаров насаждений. Если не будет дождей, уже через пару недель встречи с клещами на этих участках можно не бояться.

«У нас две бригады. Мужская – обрабатывает в горах, здесь более протяженные участки, а женская – в парках и скверах. Используем аппарат «Горячий туман» – термогенератор, он распыляет специальное средство примерно на полкилометра. Оно достаточно мощное и сохраняет эффект в течение одного – полутора месяцев», –рассказал врач-эпидемиолог центра дезинфекции по городу Алматы Шерхан Кыдырбаев.



Армения

Пульт от погоды в Армении, кажется, сломался. Так шутят жители республики. Выходя утром из дома, почти невозможно предугадать, какая погода будет через несколько часов. Сейчас в Ереване солнечно, а днем небо затянет тучами. В прогнозе – дождь и гроза. Но движение температуры вверх уже не остановить. До плюс 18 в армянской столице.

Беларусь

До 18 градусов тепла ожидается сегодня в Минске. А вот на юге страны будет холоднее – около 12. Виной – плотные облака. С потеплением многие белорусы отправились на пикники в лес. Правда, некоторым после отдыха пришлось заплатить штраф. За загрязнение лесного фонда к ответственности уже привлечены 22 человека. Нарушителей выявили с помощью фотоловушек.