Умер золотой голос ансамбля «Песняры» Леонид Борткевич

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Знаменитый белорусский музыкант, солист золотого состава группы «Песняры» Леонид Борткевич умер сегодня, 13 апреля 2021 года. Ему был 71 год.

«Сегодня в Минске скончался один из легендарных «Песняров» Леонид Борткевич. Светлая память артисту», – говорится в сообщении на странице группы в Facebook.

Борткевич родился в Минске 25 мая 1949 года в Минске. В детстве был солистом в хоре мальчиков Дворца пионеров, окончил музыкальную школу по классу трубы. Учась в архитектурном техникуме, он стал солистом местного оркестра, а после – вокалистом ансамбля «Золотые яблоки». В 1970 году Владимир Мулявин пригласил Борткевича в свой ансамбль «Песняры». Выступая в легендарном ВИА, он исполнил такие хиты, как «Александрина», «Белоруссия», «Березовый сок», «Вероника» и другие.

В 1980 году Борткевич поступил в Российский институт театрального искусства и покинул «Песняры». С 1983 года был солистом Белорусского телевидения и радио. В 1989 году с женой, олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике Ольгой Корбут и сыном Ричардом переехал в США. В 2000-м вернулся в Беларусь, где работал в «Песнярах» до самой

В 2009 году Борткевич объединился с композитором Олегом Молчаном и музыкантом Анатолием Кашепарым также в ансамбль «Песняры», руководителем которого впоследствии работал.

Леонид Борткевич является заслуженным артистом БССР, лауреатом международных фестивалей и конкурсов.