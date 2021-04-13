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Памяти "Песняра" Леонида Борткевича: фото разных лет
13.04.2021 14:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Белоруский музыкант Леонид Борткевич родился 25 мая 1949 года в Минске, окончил музыкальную школу по классу трубы, затем - архитектурный техникум. В 1970 году судьба свела Борткевича с
Солист золотого состава ансамбля "Песняры" Леонид Борткевич известен как исполнитель песен "Вероника", "Беловежская пуща", "Купалинка".
В 1980 году он ушел из "Песняров" и поступил в ГИТИС, а еще через девять лет уехал с женой, олимпийской чемпионкой Ольгой Корбут в США.
В конце 90-х он вернулся в Беларусь и снова выступал в "Песнярах" до самой смерти Мулявина. Позже с другими музыкантами Борткевич создал свой ансамбль с таким же названием. А в 2009 артист объединился с музыкантами Анатолием Кашепаровым и Олегом Молчаном в новый ансамбль "Песняры".
Борткевич был женат три раза, у него остались четыре сына.
Смотрите в фотоленте Sputnik Беларусь фото Леонида Борткевича разных лет.
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"Золотой голос" легендарных "Песняров", звезда белорусской эстрады Леонид Борткевич скончался 13 апреля.
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