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Памяти "Песняра" Леонида Борткевича: фото разных лет

13.04.2021 14:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Белоруский музыкант Леонид Борткевич родился 25 мая 1949 года в Минске, окончил музыкальную школу по классу трубы, затем - архитектурный техникум. В 1970 году судьба свела Борткевича с Владимиром Мулявиным, который позвал талантливого юношу выступать в "Песнярах".

Солист золотого состава ансамбля "Песняры" Леонид Борткевич известен как исполнитель песен "Вероника", "Беловежская пуща", "Купалинка".

В 1980 году он ушел из "Песняров" и поступил в ГИТИС, а еще через девять лет уехал с женой, олимпийской чемпионкой Ольгой Корбут в США.

В конце 90-х он вернулся в Беларусь и снова выступал в "Песнярах" до самой смерти Мулявина. Позже с другими музыкантами Борткевич создал свой ансамбль с таким же названием. А в 2009 артист объединился с музыкантами Анатолием Кашепаровым и Олегом Молчаном в новый ансамбль "Песняры".

Борткевич был женат три раза, у него остались четыре сына.

Смотрите в фотоленте Sputnik Беларусь фото Леонида Борткевича разных лет.

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Теги: Минск
 
 
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